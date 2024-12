BDI fordert Reformagenda gegen die Wirtschaftskrise

Berlin: Der Bundesverband der Deutschen Industrie - BDI - hat eine umfassende Reform gefordert, um die Wirtschaftskrise zu beenden. Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit sei im freien Fall, das Land fahre auf Verschleiß, schreibt der Verband in einem Grundsatzpapier, das der Süddeutschen Zeitung vorliegt. Der BDI fordert von der künftigen Bundesregierung unter anderem, die Unternehmenssteuer zu senken und den Solidaritätszuschlag abzuschaffen. Außerdem müsse der Staat massiv in die Infrastruktur investieren und Bürokratie abbauen, so der Industrie-Verband weiter.

