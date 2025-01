BayWa will Sanierung vorantreiben

München: Der Münchner Agrar- und Baustoffkonzern BayWa will mithilfe des Restrukturierungsgesetztes seine Sanierung vorantreiben. Dieses Gesetz unterstützt Unternehmen dabei, ein Insolvenzverfahren zu vermeiden. Der Vorstand gab bekannt, dass man die entsprechenden Schritte beim Münchner Amtsgericht in Gang bringen will. Der BayWa-Konzern ist hoch verschuldet und hatte seinen Gläubigern einen Sanierungsplan vorgelegt. Dagegen gab es allerdings Einwände. Aus Beraterkreisen hieß es, dass es sich um einen großen Gläubiger handelt. Allerdings kann die BayWa mithilfe des Restrukturierungsgesetzes seinen Sanierungsplan auch gegen Widerstand der Gläubiger umsetzen.

