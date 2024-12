BayWa will mit Stellenabbau wieder in die schwarzen Zahlen kommen

München: Der Agrar- und Baustoffkonzern BayWa will mit einem Stellenabbau wieder in die schwarzen Zahlen kommen. Laut Unternehmen soll in den nächsten drei Jahren jede sechste Stelle in Deutschland gestrichen werden. Das sind 1300 Arbeitsplätze. Der Schwerpunkt wird in der Zentrale in München liegen. In der Fläche sollen 26 unrentable Standorte geschlossen werden. Die Gespräche mit dem Betriebsrat laufen bereits. Die BayWa will sich auch von internationalen Beteiligungen trennen. Ziel ist es, Geld für die Schuldentilgung und das Kerngeschäft einzunehmen. Die Sanierung soll Ende 2027 beendet sein. Neben den Bereichen Agrar und Baustoffe ist die BayWa auch in Energie und Technik tätig.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.12.2024 19:00 Uhr