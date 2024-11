BayWa meldet hohen Verlust und Siemens hohen Gewinn

München: Die BayWa ist in den ersten neun Monaten tief in die roten Zahlen gerutscht. Wie der angeschlagene Agrar- und Baustoffkonzern heute früh mitgeteilt hat, verzeichnet man einen Betriebsverlust von fast 300 Millionen Euro. Probleme gebe es vor allem im Bereich Regenerative Energien. Auch das Baugeschäft komme wegen der Krise am Wohnungsmarkt nicht voran. Lediglich das Landtechnik- und Servicegeschäft sei auf einem soliden Kurs, so die BayWa. Dagegen meldet der Münchner DAX-Konzern Siemens einen Rekordgewinn. In einer Mitteilung heißt es, im abgelaufenen Geschäftsjahr seien es nach Steuern neun Milliarden Euro. Dieses Ergebnis gelang trotz eines eher schwachen Umsatzes. Hier gab es lediglich ein Plus von drei Prozent, ein Punkt weniger als vom Vorstand erwartet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.11.2024 09:00 Uhr