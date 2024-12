BayWa einigt sich mit Aktionären und Banken auf Sanierungskonzept

München: Die hochverschuldete Baywa hat sich mit ihren Großaktionären und Gläubigerbanken auf ein Sanierungskonzept verständigt. Der Agrarkonzern veröffentlichte eine entsprechende Börsenpflichtmitteilung, wonach die Vereinbarung im April rechtsverbindlich und im Jahr 2027 abgeschlossen sein soll. Der Fahrplan sieht zum einen die Ausgabe neuer Aktien in Form einer Barkapitalerhöhung vor. Zum anderen will der Konzern bis Ende März seine Anteile an der österreichischen Raiffeisen Ware Austria sowie ein weiteres Aktienpaket verkaufen. Auf der BayWa lasten Schulden in Höhe von mehr als fünf Milliarden Euro. Im Dezember hatte das Unternehmen daher einen umfangreichen Stellenabbau angekündigt.

