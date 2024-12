Bayrou ist neuer Premierminister von Frankreich

Paris: In Frankreich ist der Zentrums-Politiker Bayrou zum neuen Premierminister ernannt worden. In einer kurzen Rede nannte es Bayrou essenziell, dass Frankreich seine Staatsverschuldung abbaut. Wegen des Streits um den Haushalt war sein Vorgänger Barnier nach drei Monaten an der Regierung gestürzt worden. Nun steht der 73-Jährige vor der Aufgabe, Rückhalt in der Nationalversammlung zu finden. Dort hat keines der drei großen politischen Lager eine Mehrheit. Die Linkspopulisten kündigten bereits ein Misstrauensvotum an. Von den Sozialisten und den Rechtsextremisten um Marine Le Pen hingegen kam eine solche Forderung bisher nicht. Bundeskanzler Scholz gratulierte Bayrou zu seiner Ernennung und wünschte ihm Kraft und Erfolg.

