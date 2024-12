Bayrou ist neuer französischer Premierminister

Paris: Der Zentrumspolitiker Francois Bayrou ist neuer französischer Premierminister. Der 73-Jährige wurde am Mittag von Präsident Macron ernannt. Er gilt als Vertrauter Macrons und ist seit Jahrzehnten eine bekannte Persönlichkeit in der französischen Politik. Seine Erfahrung könnte eine wichtige Rolle spielen bei dem Versuch, die Nationalversammlung zu stabilisieren, in der keines der drei großen Lager eine eigene Mehrheit hat. Die Konservativen haben bereits Zustimmung zu Bayrou signalisiert. Die Sozialisten würden eine Mitte-Regierung möglicherweise dulden. Die Grünen lehnen Bayrou ab. Die Vorgängerregierung unter Michel Barnier war vergangene Woche über ein Misstrauensvotum gestürzt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.12.2024 14:00 Uhr