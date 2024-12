Bayerns Verkehrsminister übt scharfe Kritik an Aiwanger

München: Am Kabinettstisch der bayerischen Staatsregierung wird der Ton rauer. Verkehrsminister Bernreiter von der CSU hat Wirtschaftsminister Aiwanger von den Freien Wählern scharf kritisiert. Den Zeitungen der Mediengruppe Bayern sagte Bernreiter wörtlich: "Es macht wenig Sinn, sich wie Aiwanger um den Borkenkäfer und die Jagd zu kümmern, wenn es in der Wirtschaft brennt". Außerdem befürchtet der CSU-Politiker, dass Aiwanger sich in den kommenden zwei Monaten in seiner Eigenschaft als Freie-Wähler-Chef hauptsächlich mit dem Bundestagswahlkampf beschäftigt.

