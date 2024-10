Bayerns Steuereinnahmen brechen kommendes Jahr um 900 Millionen Euro ein

München: Wegen der anhaltenden Wirtschaftsflaute werden nicht nur im Bund sondern auch in Bayern deutlich weniger Steuereinnahmen erwartet. Finanzminister Füracker erklärte, für nächstes Jahr müsse der Freistaat mit rund 900 Millionen Euro weniger auskommen als bislang geplant. Im BR sprach er von großen Herausforderungen. Füracker appellierte an die Ampel-Regierung in Berlin, Maßnahmen zur Ankurbelung der Wirtschaft zu ergreifen. Die schlechten Aussichten für den Fiskus in Bayern decken sich grundsätzlich mit den Vorhersagen für ganz Deutschland, also Bund, Länder und Kommunen. Insgesamt sagen die Schätzer für 2025 Steuereinnahmen von 980 Milliarden Euro voraus - das sind fast 13 Milliarden weniger als zunächst angenommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.10.2024 13:00 Uhr