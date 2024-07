Bayerns SPD-Chef von Brunn gibt laut BR sein Amt auf

München: Bayerns SPD-Chef Florian von Brunn zieht sich von der Parteispitze zurück. Der 55-Jährige sagte dem BR, er werde morgen nachmittag offiziell seinen Rücktritt als Landesvorsitzender der Bayern-SPD bekannt geben. Von Brunn hatte am Donnerstag bereits sein Amt als Fraktionsvorsitzender zur Verfügung gestellt, nachdem ihm eine große Mehrheit der Abgeordneten das Vertrauen entzogen hatte. Auch in der Partei insgesamt hatte von Brunn zuletzt kaum noch Rückhalt - vor allem nach dem schlechten Ergebnis bei der Landtagswahl von lediglich 8,4 Prozent. Zur Stunde bespricht der SPD-Landesvorstand in einer Sondersitzung, wie es jetzt weitergehen soll. Von Brunns Co-Chefin Ronja Endres ist weiter im Amt - und könnte die SPD bis zum Parteitag im Frühjahr alleine weiterführen.

