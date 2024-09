Bayerns Schulen schneiden im ifo-Bildungsbarometer am besten ab

München: In Bayern hat heute früh nach den Sommerferien wieder die Schule begonnen. Für 134.000 Kinder ist es der erste Schultag überhaupt. Die Zufriedenheit mit den Schulen ist unter den Erwachsenen allerdings nach wie vor gering. Das zeigt das Bildungsbarometer des Münchner ifo-Instituts. Dabei wurden 9.700 Erwachsene gefragt, wie sie das Abschneiden der Schulen in ihrem Bundesland in insgesamt acht Bildungszielen bewerten. Demnach wird bundesweit die Note 3 vergeben. Die Schulen in Bayern schneiden mit 2,77 am besten ab. Die größten Sorgen machen sich die Befragten wegen möglicher negativer Folgen des Lehrkräftemangels.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.09.2024 10:00 Uhr