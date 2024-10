Bayerns Nahverkehr hat zu fast 80 Prozent WLAN

München: Bayerns öffentlicher Personennahverkehr ist mittlerweile zu 79 Prozent mit WLAN ausgerüstet. Mit dem Fahrplanwechsel im Dezember steigt die Quote auf 83 Prozent, wie der zuständige Beamte des Verkehrsministeriums in einer Ausschusssitzung des Landtags sagte. Die Staatsregierung hinkt ihren eigenen Zielen beim WLAN-Ausbau im Nahverkehr hinterher. In einer Regierungserklärung hatte Ministerpräsident Söder einst angekündigt, dass der Nahverkehr bis zum Jahr 2020 komplett mit drahtlosem Internet ausgerüstet ist. Doch laut Verkehrsministerium lohnt sich beispielsweise der Umbau älterer Züge kaum.

