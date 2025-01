Bayerns Luftqualität 2024 erneut verbessert

Augsburg: Die Luftqualität in Bayern hat sich laut dem Bayerischen Landesamt für Umwelt im vergangenen Jahr erneut verbessert. Zum ersten Mal wurde auch an der Landshuter Allee in München der Grenzwert für Stickstoffdioxid knapp eingehalten. Der Jahresmittelwert lag bei 39 Mikrogramm pro Kubikmeter - zuvor waren es 45 gewesen. Der zweithöchste Jahresmittelwert wurde mit 27 Mikrogramm Stickstoffdioxid pro Kubikmeter in Passau in der Angerstraße ermittelt. Im Jahr zuvor waren es 30. Die Präsidentin des Bayerischen Landesamts für Umwelt, Kratzer, wertete es als gute Nachricht, dass sich die Luftqualität in Bayern deutlich verbessert hat und erstmalig an allen Messstationen in Bayern die Grenzwerte eingehalten wurden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.01.2025 13:45 Uhr