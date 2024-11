Bayerns Krankenhausgesellschaft warnt vor Krankenhausreform des Bundes

Augsburg: Die Bayerische Krankenhausgesellschaft hat gefordert, dass die vom Bund geplante Krankenhausreform im Bundesrat gestoppt werden soll. Verbandspräsident Engehausen sagte der Augsburger Allgemeinen, die geplanten Neuregelungen im Gesetz von Bundesgesundheitsminister Lauterbach seien handwerklich schlecht gemacht und die Vorschriften nicht praxistauglich. Darum solle der Bundesrat die Krankenhausreform morgen an den Vermittlungsausschuss überweisen. Die bayerische Gesundheitsministerin Gerlach zeigte sich dafür offen. Sie sagte dem BR, zwischen den Ländern werde noch bis kurz vor Schluss verhandelt. Ziel der Reform ist es, dass nicht mehr alle Kliniken alle Behandlungen anbieten sollen. Damit will der Bund die Kosten im Gesundheitswesen senken. Gerade in Bayern sieht die Krankenhausgesellschaft dadurch aber kleiner Krankenhäuser auf dem Land in ihrer Existenz bedroht.

