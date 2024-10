Bayerns Justizminister Eisenreich gibt Statement zu JVA Gablingen ab

München: Wegen der Vorwürfe von Häftlingsmisshandlungen in der JVA Gablingen steht das bayerische Justizministerium zunehmend unter Druck. Am späten Vormittag will sich dazu Minister Eisenreich äußern. Anfang der Woche war bekannt geworden, dass die Staatsanwaltschaft gegen mehrere Mitarbeiter der Justizvollzugsanstalt ermittelt und dass das Justizministerium bereits seit einem Jahr über die Misshandlungsvorwürfe informiert war. Die stellvertretende Gefängnisleiterin ist inzwischen vorläufig suspendiert. Ihre Anwälte forderten in einem Brief an Ministerpräsident Söder, dem Justizministerium die Befugnis als Aufsichtsbehörde zu entziehen. Sie befürchten Verdunklungsgefahr, weil das Ministerium bisher nichts in der Sache unternommen hat. Die Anwälte haben nach eigenen Angaben außerdem Anzeige gegen Unbekannt erstattet, wegen des dringenden Tatverdachts auf Körperverletzung im Amt durch Unterlassen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.10.2024 09:00 Uhr