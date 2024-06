Bayerns Innenminister rechnet mit sicheren EM-Spielen

München: Bayerns Innenminister Herrmann geht vor einer sicheren Fußball-Europameisterschaft in Deutschland aus. Das hat er einen Tag vor Beginn des Turniers im BR deutlich gemacht. Herrmann sagte, man sei gut aufgestellt und habe monatelang an den Sicherheitskonzepten gearbeitet. Auch wenn sich die Sicherheitslage allgemein weltweit verschärft habe, sei er sehr zuversichtlich, dass man wunderbare Spiele und Feiern erleben werde. Nach seinen Worten sind in Bayern an einem Spieltag wie morgen etwa 2.000 Beamte vor Ort im Einsatz. Am Abend findet das Eröffnungsspiel Deutschland gegen Schottland statt. Die Behörden hatten zuletzt immer wieder vor einer erhöhten Gefahr durch Terroranschläge gewarnt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.06.2024 09:00 Uhr