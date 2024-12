Bayerns Innenminister Herrmann lehnt übereilte Abschiebungen nach Syrien ab

München: Gut integrierte Menschen aus Syrien sollen auch nach dem Umsturz in ihrem Heimatland in Bayern bleiben dürfen. Innenminister Herrmann sagte im Deutschlandfunk, niemand werde auf die Idee kommen und Menschen, die in Deutschland selbständig geworden seien oder einen guten Arbeitsplatz hätten, des Landes zu verweisen. Diese seien herzlich eingeladen, hier zu bleiben, so der CSU-Politiker. Laut Herrmann ist noch unklar, was von den neuen Machthabern in Syrien zu erwarten ist. Daher sei auch das Vorgehen des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge vernünftig, vorerst alle Entscheidungen über Asylanträge von dort zu stoppen. Medienberichten zufolge fliegt Israel weiter massive Luftangriffe auf das ehemalige Bürgerkriegsland. Dabei soll auch ein militärisches Forschungszentrum des Verteidigungsministeriums in Damaskus zerstört worden sein. Insgesamt seien seit Sonntag mehr als 300 Ziele attackiert worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.12.2024 12:00 Uhr