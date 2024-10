Bayerns Grüne werfen Söder Versagen in wichtigen Politikfeldern vor

Würzburg: Die bayerische Grünen-Politikerin Schulze hat Ministerpräsident Söder Versagen in wesentlichen Politikfeldern vorgeworfen. Beim Parteitag der bayerischen Grünen in Würzburg sagte die Landtags-Fraktionschefin, Söder trage unter anderem die Verantwortung dafür, dass tausende Lehrerinnen und Lehrer fehlten. Außerdem sei er mitverantwortlich für das Ausbremsen der Windkraft in Bayern und die Bahn-Misere. Söder hatte in den vergangenen Monaten die Grünen wiederholt als politischen Hauptgegner bezeichnet und eine Koalition der Union mit den Grünen auf Bundesebene ausgeschlossen. Die bayerischen Grünen wollen sich auf ihrem Parteitag selbstbewusst und zuversichtlich zeigen. Mehrere Redner sagten, es gelte, die Leistungen der Grünen in der Regierungspolitik zu betonen und Fake News zu entlarven.

