Bayerns Gesundheitsministerin Gerlach übergibt Organspendepreis

München: In Bayern gibt es immer noch zu wenig Organspender. Von Januar bis Juni haben laut Gesundheitsministerin Gerlach 70 Menschen ein Organ gespendet. Das sind zwar sieben mehr als im Vorjahreszeitraum. Dem stünden aber rund 1.200 Menschen gegenüber, die auf eine Niere oder ein Herz warteten, so Gerlach. Die CSU-Ministerin sprach sich dafür aus, die Widerspruchslösung einzuführen. Damit würde jeder Mensch zum Organspender, der zu Lebzeiten nicht ausdrücklich widersprochen hat. Eine Gruppe von Abgeordneten hat eine Initiative dazu im Bundestag angekündigt. Gerlach zeichnete drei Kliniken mit dem Bayerischen Organspendepreis aus. Die Ehrung ging an die Krankenhäuser in Aschaffenburg-Alzenau, Eichstätt und Kempten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.07.2024 13:00 Uhr