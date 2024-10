Bayerns Gesundheitsministerin Gerlach hält Regierungserklärung zur Krankenhausreform

München: Die bayerische Gesundheitsministerin Gerlach wird am Vormittag im Landtag eine Regierungserklärung zur Krankenhausreform abgeben. Im Mittelpunkt steht dabei ein Sieben-Punkte-Plan, der am Dienstag vom Kabinett beschlossen wurde. Damit will Bayern die Kliniken bei der Umstrukturierung unterstützen. Kern des Plans ist eine Bestandsaufnahme, welche Krankenhäuser in welchen Regionen was leisten können. Ziel sei, so Gerlach, dass die Bereiche wie die Notfallversorgung und Geburtshilfe weiterhin flächendeckend gewährleistet werden können.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.10.2024 07:00 Uhr