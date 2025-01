Bayerns erster Telenotarzt startet in Bogen

Bogen: Bayerns erster Telenotarzt nimmt heute in Niederbayern den Betrieb auf. 25 Rettungswagen in der Stadt Straubing sowie den Landkreisen Straubing-Bogen, Deggendorf und Regen sind mit einem Kommunikationssystem ausgestattet. Damit können Rettungsteams vor Ort per Video mit dem Telenotarzt kommunizieren. Nach und nach soll diese Position in ganz Bayern eingeführt werden - um die medizinische Akut-Versorgung von Patienten zu verbessern. Die Kosten werden über die Krankenkassen finanziert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.01.2025 07:00 Uhr