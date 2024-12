Bayerns Bistümer eröffnen diesjährige Sternsinger-Aktion

München: In den bayerischen Bistümern wird heute die Sternsingeraktion eröffnet. Sie steht in diesem Jahr unter dem Motto "Erhebt Eure Stimme! Sternsingen für Kinderrechte". So sollen Kinder und Jugendliche ermutigt werden, sich gemeinsam für den Schutz von Kinderrechten einzusetzen. Rund 3.500 Sternsinger-Gruppen ziehen in Bayern verkleidet als Caspar, Melchior und Balthasar von Haustür zu Haustür, überbringen den Segen Gottes und sammeln Spenden für das Kinderhilfswerk "Die Sternsinger". Allein in Bayern kamen damit im vergangenen Jahr mehr als 13 Millionen Euro für Hilfsprojekte weltweit zusammen.

