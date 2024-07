Bayerns Bauern erwarten relativ gute Weizenernte

München: In Bayern hat die Getreideernte begonnen. Zunächst wird die Gerste eingefahren, in einigen Wochen folgt der Weizen. Das Landwirtschaftsministerium geht von einer mittleren bis leicht überdurchschnittlichen Ernte aus. Bisher habe es genügend Wärme und Wasser gegeben, bestätigt auch der Bayerische Bauernverband. Allerdings seien die Felder mancherorts sehr nass gewesen. Deshalb könnten Infektionen oder Schädlinge den Ertrag schmälern. In den vom Hochwasser Anfang Juni betroffenen Gebieten beklagen die Landwirte teils Totalausfälle.

