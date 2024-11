Bayerns AfD will massenhafte Ausweisung von Ausländern

Greding: Bayerns AfD hat sich auf einem Landesparteitag für die massenhafte Ausweisung von Ausländern aus Deutschland in ihre Heimatländer ausgesprochen. Demnach sollen nicht nur straffällig gewordene Migranten abgeschoben werden, sondern auch wenig integrierte Ausländer. Sie sollen mit Rückkehrprogrammen in ihre Herkunftsländer geschickt werden. Der Beschluss hat den Titel "bayerische Resolution für Remigration". Asylsuchende will die bayerische AfD künftig weder auf deutschen noch auf europäischen Boden lassen. Schutz vor Krieg und Verfolgung soll in extra dafür eingerichteten Zonen außerhalb Europas gewährt werden. Die Führungsriege von Partei und Landtagsfraktion wird mit großer Mehrheit dem inzwischen aufgelösten "Flügel" des Thüringer AfD-Chefs Höcke zugerechnet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.11.2024 19:00 Uhr