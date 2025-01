Bayernoil entschuldigt sich bei Anwohnern

Neustadt an der Donau: Nach dem Brand in der Raffinerie von Bayernoil in Neustadt an der Donau hat sich das Unternehmen bei den Anwohnern entschuldigt. In einer Mitteilung hieß es weiter, dass die Ermittlungen noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Man arbeite aber bereits an einem Wiederaufbauplan. Der Brand war in der Nacht zum Freitag ausgebrochen. Der Knall einer Explosion war bis weit über Neustadt zu hören gewesen.

