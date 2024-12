"Bayernheim" wird Ziel von 10.000 neuen Wohnungen verfehlen

München: Die staatliche Wohnungsbaugesellschaft Bayernheim wird wohl nur einen Bruchteil der Wohnungen fertigstellen können, die von Ministerpräsident Söder versprochen wurden. Statt der geplanten 10.000 neuen Wohnungen bis Ende kommenden Jahres rechnet das Unternehmen nur noch mit etwas mehr als 3.000 fertiggestellten Objekten bis Ende 2026. Das teilte eine Sprecherin des Bauministeriums mit. Für ganz Bayern hatte Söder bei seinem Amtsantritt vor sechs Jahren eine halbe Million neuer Wohnungen als Ziel ausgegeben. Auch diese Marke wird voraussichtlich unterschritten. In der Bauwirtschaft galt sie von Beginn an als schwer erreichbar. Die Staatsregierung hatte die Wohnungsbauförderung stark subventioniert. Hohe Kreditzinsen und Baukosten machen dem Wohnungsbau aber nicht nur in Bayern, sondern bundesweit zu schaffen.

