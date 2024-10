Bayern will Krankenhausreform in Vermittlungsausschuss zwingen

Berlin: Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gaß, hat die Krankenhausreform erneut kritisiert. Im Interview mit dem Deutschlandfunk sagte er, dass zwar eine Veränderung der Strukturen notwendig sei, die Versorgung der Regionen und Patienten aber weiterhin gesichert sein müsse. Gaß warf Gesundheitsminister Lauterbach vor, die Reform richte sich im Grunde gegen Kliniken, die eine klassische Grundversorgung anbieten. Krankenhäuser auf dem Land würden schließen müssen, was längere Wege für Patienten bedeute. Das befürchtet auch Bayerns Gesundheitsministerin Gerlach. Sie kündigte deshalb in der "Augsburger Allgemeinen" an, den Vermittlungsausschuss des Bundesrats einschalten zu wollen. Der Bundestag soll die Krankenhausreform heute auf den Weg bringen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.10.2024 08:00 Uhr