Bayern will Krankenhausreform in Vermittlungsausschuss zwingen

Berlin: Der Bundestag will heute die umstrittene Krankenhausreform auf den Weg bringen. Nach den Plänen von Bundesgesundheitsminister Lauterbach soll die Zahl der Kliniken deutlich reduziert werden. Außerdem soll es mehr Spezialisierung geben und weniger Bürokratie. Kernelement ist ein neues Abrechnungssystem. Über die bisherigen Fallpauschalen hinaus soll es Vorhaltepauschalen geben: Die Kliniken erhalten also eine Vergütung allein für das Vorhalten bestimmter Leistungen, egal ob sie Patienten behandeln. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft und die Länder kritisieren die Pläne: Bayerns Gesundheitsministerin Gerlach kündigte in einem Interview mit der "Augsburger Allgemeinen" an, den Vermittlungsausschuss im Bundesrat einzuschalten. Sie warnte vor einem massiven Kliniksterben - vor allem im ländlichen Raum.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.10.2024 07:00 Uhr