Bayern will Krankenhausreform in den Vermittlungsausschuss schicken

Berlin: Der Bundestag legt letzte Hand an die Krankenhausreform von Gesundheitsminister Lauterbach. Derzeit debattieren die Abgeordneten über die geänderte Vorlage, anschließend soll der Gesetzentwurf beschlossen werden. Die Koalition reagierte nach eigenen Angaben mit ihren Änderungen auf Forderungen aus den Bundesländern und von Experten. Dennoch zeigt sich Bayern unzufrieden: Landesgesundheitsministerin Gerlach erklärte, die Änderungen seien nur kosmetisch. Sie fürchtet, dass sich die medizinische Versorgung auf dem Land als Folge der Reform verschlechtert. Gerlach kündigte an, dass sich Bayern im Bundesrat für eine Anrufung des Vermittlungsausschusses einsetzen wird. Das Gesetz soll die Finanzierung der Kliniken umstellen. An die Stelle der jetzigen Fallpauschalen für Behandlungen sollen Pauschalen für die Bereitstellung bestimmter Leistungen treten. Außerdem sollen sich die Krankenhäuser künftig spezialisieren.

