Bayern will für Hochwasserschutz Grundstücksbesitzer enteignen

München: Der bayerische Umweltminister Glauber plant, Grundstücksbesitzer in einzelnen Fällen zu enteignen, um Hochwasserrückhaltebecken bauen zu können. Er werde sich dafür einsetzen, dass der Schutz vor Starkregen überragendes öffentliches Interesse bekommt, sagte Glauber im Umweltausschuss des Landtags. Die Staatsregierung müsse Enteignungen vornehmen, wenn nötige Flächen nicht zur Verfügung gestellt würden. Der Freie-Wähler-Politiker wies außerdem Kritik zurück, wonach Bayern am Hochwasserschutz gespart hätte. Mit vier Milliarden Euro habe der Freistaat dafür in den letzten zwei Jahrzehnten mehr Geld ausgegeben als andere Bundesländer. Trotzdem werde das Kabinett über neue Mittel beraten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.06.2024 12:00 Uhr