Bayern will Bahnstrecke Richtung Allgäu ausbauen

München: Bayern treibt den Ausbau der Bahnstrecke von München in Richtung Allgäu voran. Verkehrsminister Bernreiter kündigte an, der Freistaat gehe mit 41 Millionen Euro in Vorleistung, obwohl eigentlich der Bund zuständig sei. Geplant ist, den Abschnitt zwischen Pasing und Fürstenfeldbruck auf vier Gleise zu erweitern, denn die Engstelle sorgt oft für Verspätungen bei Fernzügen, Regionalzügen und S-Bahnen. Laut Ministerium sind dort jeden Tag mehr als 50.000 Fahrgäste unterwegs.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.01.2025 18:00 Uhr