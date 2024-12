Bayern verstärkt Polizeipräsenz auf Weihnachtsmärkten

Nürnberg: Bayerns Ministerpräsident Söder hat für die letzten Tage der Weihnachtsmärkte in Bayern eine "massive Präsenz" von Polizei angekündigt. Söder sagte bei einem Besuch des Nürnberger Christkindlesmarkts mit Blick auf den Anschlag in Magdeburg, er hoffe auf eine schnelle Aufklärung der Hintergründe. Söder sprach den Helfern und Einsatzkräften von Magdeburg seinen Dank aus und übermittelte den Angehörigen der Opfer sein Mitgefühl. Innenminister Herrmann betonte, es gebe keinen Anlass, Weihnachtsmärkte zu meiden. Man habe derzeit keine konkreten Hinweise auf geplante Anschläge in Bayern. Herrmann betonte aber auch, dass eine hundertprozentige Sicherheit nie garantiert werden könne.

