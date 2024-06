Bayern verdoppelt Flut-Hilfen auf 200 Millionen Euro

München: Die bayerische Staatsregierung will die Fluthilfe verdoppeln. Das hat Ministerpräsident Söder nach einer Kabinettssitzung angekündigt. Demnach wird die Summe von 100 auf 200 Millionen Euro aufgestockt. In dem Zusammenhang verwies Söder darauf, dass er bereits anfangs gesagt habe, man werde 100 Millionen plus X bereitstellen - das mache man nun. Die Auszahlungen sind bereits angelaufen. Von dem Hilfspaket können Privathaushalte, Gewerbebetriebe, Selbstständige sowie Land- und Forstwirte profitieren. Privathaushalte können bis zu 5.000 Euro an Soforthilfen bekommen, für Ölschäden an Wohngebäuden stehen bis zu 10.000 Euro bereit. Versicherungsleistungen sollen am Ende angerechnet werden. Bayern forderte den Bund noch einmal auf, seine Zusagen einzuhalten und sich an den Flut-Hilfen zu beteiligen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.06.2024 14:00 Uhr