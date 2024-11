Bayern-Trend: CSU profitiert vom Ampel-Aus

München: Das Scheitern der Ampel hat deutliche Auswirkungen auf den neuen BR 24 BayernTrend. Wäre an diesem Sonntag Bundestagswahl, würden 45 Prozent der Wählerinnen und Wähler in Bayern die CSU wählen. Bei der letzten Bundestagswahl waren es nur knapp 32 Prozent. Dahinter käme - ebenfalls mit einem deutlichen Plus - die AfD mit 17 Prozent. Große Verluste gäbe es für SPD; als einzige Ampel-Partei würden demnach die Grünen ihr Ergebnis in etwa halten. Weder die FDP, noch die Freien Wähler oder das BSW würden es über die Fünf-Prozent-Hürde schaffen. Mit Blick auf die Spitzenkandidaten schnitt Friedich Merz von der Union am besten ab, gefolgt vom Grünen Robert Habeck, Alice Weidel von der AfD und SPD-Kandidat Olaf Scholz.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.11.2024 16:00 Uhr