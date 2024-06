Bayern-SPD kritisiert befristete Lehrer-Verträge

München: Die Landtags-SPD hat die Staatsregierung aufgefordert, die Lage befristet beschäftigter Lehrkräfte im Freistaat zu verbessern. Viele wüssten noch nicht, ob sie im nächsten Schuljahr überhaupt noch vor der Klasse stehen werden, sagte Bildungsexpertin Strohmayr. Nach ihren Worten ist die Zahl befristet angestellter Lehrerinnen und Lehrer in den vergangenen Jahren in Bayern deutlich gestiegen auf zuletzt über 9.500. Dies sei auch mit Blick auf den Lehrermangel respektlos gegenüber Menschen, die Kinder unterrichten wollen, so Strohmayr.

