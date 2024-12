Bayern-SPD fordert kostenloses Prüfungsarchiv für Schüler

München: Die Bayern-SPD setzt sich dafür ein, dass Schüler im Freistaat einen kostenlosen Zugang zu alten Prüfungsaufgaben bekommen. Einen entsprechenden Antrag will die SPD-Bildungsexpertin Bäumler in den zuständigen Ausschuss des Landtags einbringen. Konkret will sie erreichen, dass Abschlussprüfungen aller Schularten der vergangenen zehn Jahre mit sämtlichen Materialien und Lösungen in die Schuldatenbank mebis eingestellt werden. Bäumler erhofft sich dadurch mehr Bildungsgerechtigkeit. Bisher müssen Schüler alte Prüfungsunterlagen meist auf eigene Faust beschaffen oder kaufen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.12.2024 14:00 Uhr