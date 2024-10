Bayern-SPD beschwört auf Parteitag einen Neuanfang

Schweinfurt: Die bayerische SPD hat auf ihrem Parteitag über die Strategie für die nächsten Jahre beraten. Als Ziel gab die Landesvorsitzende Endres vor, neue Glaubwürdigkeit aufzubauen, um so eine Trendwende im Freistaat einzuleiten. Hierfür wollen die Sozialdemokraten wieder die - so wörtlich - "echten Leistungsträger" der Gesellschaft in den Fokus ihrer Politik nehmen. Als Beispiele für solche Leistungsträger führte sie die Alleinerziehende mit einem Teilzeitjob an der Kasse und den Facharbeiter in der Industrie an.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.10.2024 01:00 Uhr