Bayern setzt nach Urteil auf konsequente Beobachtung der AfD

München: Nach dem Urteil des Verfassungsgerichts zur Beobachtung der AfD in Bayern durch den Verfassungsschutz hat Innenminister Herrmann eine konsequente Überwachung der Partei angekündigt. Verfassungsfeindliche Bestrebungen könnten in einem freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat nicht stillschweigend hingenommen werden, sagte der CSU-Politiker. Man habe das Personal des Verfassungsschutzes verstärkt, um auch Linksextremisten und Islamisten genauer zu beobachten. Zuvor hatte des Verwaltungsgericht München entschieden, dass die bayerische AfD als rechtsextremistischer Verdachtsfall beobachtet werden darf. Das Gericht wies damit eine Klage der Partei dagegen zurück. Es gebe tatsächliche Anhaltspunkte für verfassungsfeindliche Bestrebungen in der AfD.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.07.2024 18:15 Uhr