Bayern schlägt in der Fußball-Bundesliga Leipzig 5:1

Zum Fußball: Tabellenführer Bayern München hat das Bundesliga-Topspiel gegen Leipzig klar für sich entschieden - mit 5:1. In der zweiten Bundesliga hat Magdeburg am Abend sein Auswärtsspiel bei Fortuna Düsseldorf mit 5 zu 2 gewonnen. Das Spiel wurde jedoch vom mutmaßlichen Anschlag in Magdeburg überschattet. Die Fans beider Seiten haben auf Unterstützung verzichtet, nachdem die Nachricht im Stadion die Runde gemacht hatte. Der 1. FC Magdeburg reagierte auf seiner Homepage geschockt. Im zweiten Spiel unterlag Elversberg zu Hause Schalke mit eins zu vier.

