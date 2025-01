Bayern richtet Fonds für Opfer von Gewaltverbrechen ein

Der Freistaat Bayern richtet einen Fonds für die Opfer von Gewaltverbrechen ein. Damit reagiert die Staatsregierung auf den Messerangriff in Aschaffenburg. Vorerst wird der Fonds mit einer Million Euro ausgestattet. Darüber hinaus will die CSU den Umgang mit psychisch Kranken reformieren. Fraktionschef Holetschek sagte dem BR, es müsse in Zukunft leichter möglich sein, Personen zu einer fachärztlichen Untersuchung vorzuladen. Das müsse vor allem für Menschen gelten, die schon Straftaten begangen haben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.01.2025 21:00 Uhr