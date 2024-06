Bayern plant 15 neue Radschnellwege

Garching: In Bayern sollen in den kommenden Jahren 15 Radschnellwege mit mehr als 200 Kilometern Länge gebaut werden. Diesen Plan stellte Verkehrsminister Bernreiter auf dem Radschnellweg zwischen München und Garching vor. Die besonders breiten und durchgängigen Radwege sollen demnach vor allem in den Ballungsräumen München, Nürnberg, Aschaffenburg, Ulm sowie um Freilassing entstehen. Mit einer Breite von in der Regel drei bis vier Metern, Vorrang-Regelungen für Radfahrer an Kreuzungen und durchgehendem Winterdienst sollen sie das Fahrrad zu einer echten Alternative zum Auto machen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.06.2024 21:00 Uhr