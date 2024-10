Bayern München und RB Leipzig verlieren in der Fußball Champions League

Birmingham: In der Fußball Champions League hat der FC Bayern München beim englischen Verein Aston Villa mit 0:1 verloren. Es war die erste Niederlage der Münchner in der laufenden Saison. Im nächsten Spiel der Königsklasse treten die Bayern beim FC Barcelona mit dem ehemaligen Münchner Trainer Hansi Flick an. Auch RB Leipzig kassierte gestern Abend eine Niederlage. Die Sachsen verloren zu Hause gegen Juventus Turin mit 2:3.

