Bayern liefert Hilfsmaterialien nach Polen

München: Bayern schickt rund neun Tonnen Hilfsmaterial nach Niederschlesien, um die Folgen der Flutkatastrophe in Polen abzufedern. Das gab die bayerische Staatskanzlei bekannt. Die Lieferung umfasst demnach unter anderem 500 Kissen und Bettdecken, sowie 20.000 Wischbezüge - also Mopps. Die Artikel seien Teil des Bestandes des Bayerischen Pandemiezentrallagers und würden dort aktuell nicht benötigt, so die Staatskanzlei. Die Woiwodschaft Niederschlesien hatte die Staatsregierung um Unterstützung bei der Bewältigung der aktuellen Flutkatastrophe gebeten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.09.2024 19:45 Uhr