Bayern ist laut Studie bei Fachkräfte-Anteil in Kitas Schlusslicht

München: In den bayerischen Kitas fehlen nach wie vor besonders viele pädagogische Fachkräfte. Ihr Anteil ist so niedrig wie in keinem anderen Bundesland. Das zeigen neue Zahlen der Bertelsmann-Stiftung. Demnach hatten im vergangenen Jahr im Freistaat nur rund drei Prozent der Kita-Teams eine hohe Fachkraft-Quote. Diese gilt als erfüllt, wenn mehr als acht von zehn Mitarbeitenden über einen Fachschulabschluss verfügen. Dieser Wert gilt auch bei Forschern als ideal, um dem Bildungsauftrag gerecht zu werden und um alle Kinder möglichst gut zu fördern. Der bundesweite Durchschnitt bei der Fachkraft-Quote liegt bei 32 Prozent. Spitzenreiter ist Thüringen mit 89 Prozent.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.12.2024 06:00 Uhr