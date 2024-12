Bayern ist bei Fachkräfte-Anteil in Kitas Schlusslicht

Gütersloh: In den Kitas in Bayern ist der Anteil an entsprechend ausgebildeten Fachkräften so niedrig wie in keinem anderen Bundesland. Das zeigt eine Analyse der Bertelsmann-Stiftung. Demnach erfüllen nach der bundesweiten Definition nur drei Prozent der Kita-Teams im Freistaat die Fachkraft-Quote - also, dass mehr als acht von zehn Beschäftigten ausgebildete Erzieher sind. Der bundesweite Schnitt liegt bei 32 Prozent und damit sieben Punkte niedriger als fünf Jahre vorher. Schuld ist der Fachkräftemangel. Damit Kitas nicht wegen fehlenden Personals schließen müssen, werden auch immer häufiger Leute ohne die formalen pädagogischen Voraussetzungen eingestellt - sogenannte Quereinsteiger.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.12.2024 10:00 Uhr