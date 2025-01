Bayern hatte 2024 bundesweit die meisten E-Auto-Zulassungen

Flensburg: In Bayern wurden zuletzt so viele E-Autos neu zugelassen wie in keinem anderen deutschen Bundesland. Das zeigen aktuelle Daten des Kraftfahrt-Bundesamts. Konkret waren es gut 81.000 Elektrofahrzeuge, die 2024 in Bayern neu dazukamen. Damit hat der Freistaat im vergangenen Jahr auch Nordrhein-Westfalen knapp überholt. Unterm Strich zeigte sich bei E-Autos im vergangenen Jahr aber ein rückläufiger Trend. Bundesweit sanken die Neuzulassungen im Vergleich zum Jahr davor um gut 27 Prozent.

