Bayern hat weiter mit Hochwasser zu kämpfen

München: Die Hochwasserlage in Bayern bleibt angespannt. Besonders kritisch ist die Lage an der Donau und ihren südlichen Zuflüssen. Dort werden die höchsten Wasserpegel erst im Lauf des Tages erwartet, in Passau nähert sich die Donau der Zehn-Meter-Marke. Dort ist der Pegel seit gestern Abend um einen Meter gestiegen. Die Altstadt ist bereits für den Verkehr gesperrt. Im Landkreis-Donau-Ries warnen die Behörden davor, sich den durchweichten Dämmen zu nähern. Wegen der Gefahr für die Einsatzkräfte wird auch nicht mehr versucht, die Deiche zu stabilisieren. Inzwischen ist nach Beginn des Hochwassers das bisher dritte Todesopfer geborgen worden. Im Unterallgäu ertrank eine 57-jährige Frau in ihrem Auto. Auch die Bahn hat weiter mit den Folgen der Regenfälle und Hochwasser zu kämpfen. Eine Sprecherin sagte dem BR, die Lage stabilisiere sich zwar, aber in einigen Regionen fallen noch viele Züge aus.

