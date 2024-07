Bayern hat die sichersten Großstädte in Deutschland

München: Die sichersten Großstädte Deutschlands liegen in Bayern. Darauf hat das Innenministerium in München hingewiesen. Bei den Städten mit mehr als 100.000 Einwohnern belegt Fürth Platz eins, gefolgt von Erlangen. Bei den Städten mit mehr als 200.000 Einwohnern hat München den Spitzenplatz, gefolgt von Augsburg. Nürnberg belegt den fünften Rang, wie das Ministerium weiter mitteilte. Die Daten beruhen auf der polizeilichen Kriminalstatistik. Innenminister Herrmann führt das gute Abschneiden darauf zurück, dass Bayern in den vergangenen anderthalb Jahrzehnten 8.000 zusätzliche Stellen bei der Polizei geschaffen hat. In den kommenden Jahren sollen demnach noch einmal 2.000 dazukommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.07.2024 15:00 Uhr