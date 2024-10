Bayern gedenkt der Opfer des Hamas-Überfalls

München: Bei einem Gedenkakt für die Opfer des Hamas-Überfalls auf Israel hat Bayerns Ministerpräsident Söder seine Solidarität mit Menschen jüdischen Glaubens bekräftigt. Der Kampf gegen den Antisemitismus sei eine Lebensaufgabe, die nicht aufhöre, sagte er in der Ohel-Jakob-Synagoge. Die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Knobloch, erklärte, mit jedem neuen antisemitischen Angriff und jeder neuen Raketensalve auf Israel drohe die Flutwelle aus Angst und Unsicherheit jüdische Menschen immer wieder mitzureißen. In Berlin kam es am Abend bei einer pro-palästinensischen Demonstration mit etwa 400 Teilnehmern zu Ausschreitungen. Laut Polizei wurden mehrere Menschen festgenommen, weil sie Flaschen auf Beamte warfen und israelfeindliche Parolen riefen.

