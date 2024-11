Bayern fordert Aussetzung von Lauterbachs Krankenhausreform

München: Nach dem Bruch der Ampel-Koalition hat die bayerische Gesundheitsministerin Gerlach gefordert, die Krankenhausreform vorerst auf Eis zu legen. Die CSU-Politikerin appellierte in der "Augsburger Allgemeinen" an alle Bundesländer, die Reform Ende November im Bundesrat zu stoppen. Für Gerlach steigen mit Neuwahl und Nachbesserungen die Chancen auf eine sinnvolle Krankenhausreform. Der vorliegende Gesetzentwurf gefährde die krankenhausversorgung in manchen Teilen Deutschlands, so Gerlach.

